Общество

Кого разыскивали псковичи в XIX веке, рассказали архивисты

До манифеста о даровании крепостным людям свободы, в газетах можно было нередко увидеть объявления о розыске беглых, сообщили сотрудники псковского архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

Такие объявления публиковались и в псковских газетах.

К примеру, в приложении к «Псковским губернским ведомостям» от 25 сентября 1840 года поручик Виктор Мягков давал приметы своего «крепостного человека Василия Павлова».

«Сего 1840 года июня 24 дня, был я, отправившись в имение мое, состоящее в Новоржевском уезде, с крепостным своим человеком Василием Павловым, который оттуда того же числа вечером по неизвестным причинам куда-то скрылся, и по розыскам моим нигде не отыскан. Вдов, 24 лет, роста среднего, волосы темно-русые, лицо белое, нос немного горбоват, одежда на нем сюртук с брюками из тонкого сукна. Покорнейше прошу, если он, Павлов, где явится, переслать ко мне в имение мое…», - говорится в объявлении.

Объявление разместили на одной полосе с рецептами и полезными кулинарными советами.