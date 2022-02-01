Общество

Итоги года по реализации национальных проектов в Пскове подвел губернатор

Итоги работы в рамках национальных проектов в городе Пскове в 2021 году подвел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Перечисляя основные достижения прошлого года в своем инстаграм-аккаунте, Михаил Ведерников отметил, что в 19-ти учреждениях города открылись новые кружки, в которых занимаются более 3 тысяч детей, а по национальному проекту «Демография» построен детский сад на улице Коммунальной. 120 детей, которые будут его посещать, уже распределены по группам.

«В 2021 году мы отремонтировали участки улиц Инженерной, Бастионной, Трохина, Алтаева, улицу Чудскую, площади Ленина, Октябрьскую и Победы, часть Октябрьского проспекта и тротуаров. По нацпроекту "Культура" на сумму 4,8 млн рублей закупили новые музыкальные инструменты, учебную литературу и кресла для зала Детской музыкальной школы №2 имени Мусоргского. Создали модельную библиотеку на базе детской экологической библиотеки "Радуга"», - продолжил перечисление глава региона.

По региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" за год удалось благоустроить шесть общественных и дворовых территорий, еще 23 двора отремонтировали благодаря дополнительному финансированию. Кроме того, в этом году в Пскове создали коворкинг центр для добровольцев и открыли новое помещение регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

«Псков однозначно продолжает меняться к лучшему!» - добавил глава региона.