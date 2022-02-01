Общество

Десантники обезвредили в Себежском районе более 800 военных мин

Саперы-десантники из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе очистки местности Себежского района в ноябре обнаружили противопехотное минное поле времен Великой Отечественной войны. В ходе кропотливой работы было обезврежено и утилизировано более 800 мин образца 1941 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Военные инженеры Воздушно-десантных войск ежегодно выполняют задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов в местах боев во время Великой Отечественной войны. Всего за 2021 год подвижные группы разминирования ВДВ обезвредили более 15 тысяч взрывоопасных предметов, проверили и очистили свыше 254 квадратных километров территории.

В ведомстве также отметили, что десантники ежегодно в соответствии с поступающими заявками от администраций субъектов Российской Федерации оказывают помощь в ликвидации последствий ледоходов и паводков. В целях выполнения этих задач в соединения и воинских частях на весенний период создаются специальные подвижные отряды. В каждом соединении подготовлена группа подрывников, способная взрывным способом защитить мосты и другие гидротехнические сооружения от негативных факторов ледохода.