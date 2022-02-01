Общество

Обновленные символы трех районов Псковской области утвердил геральдический совет

Геральдический совет при президенте РФ внес в государственный регистр обновленные символы трех районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Под записью 13721 внесен герб Себежского района с описанием: «В лазоревом поле всадник в серебряных латах и шлеме с перьями, с кривым серебряным мечом в воздетой правой руке, с червленым окаймленным серебром щитом (с золотым восьмиконечным православным крестом) на плече, скачущий на серебряном коне, с червлеными попоной и упряжью, над стоящей на зеленой земле золотой деревянной крепостью о двух башнях с шатровыми кровлями, увенчанными флюгером-флажком каждая, с черными бойницами, со сквозным проездом в стене между башнями (без порога)». На гербе муниципалитета используются традиционные для района символы.

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Под записью 13722 в регистр внесен флаг района: «Прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба, фигуры которого выполнены в зеленом, желтом, белом, черном и красном цветах».

Геральдическим советом при президенте РФ закреплен обновленный герб Новоржевского района: «В пересеченном лазоревом и зеленом поле три серебряных бунта пеньки один подле другого».

Флагом муниципалитета утверждено прямоугольное полотнище «С отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — голубого, нижней — зеленого цветов, и несущее изображение расположенных в ряд трех бунтов пеньки белого цвета».

Также в государственный геральдический регистр внесен флаг Куньинского района: «Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос в соотношении 7:3: верхней зеленого цвета, в центре которой изображена стоящая обернувшаяся куница желтого цвета; и нижней — голубого цвета, на которой изображен лук желтого цвета, обращенный тетивой вверх, примыкающей к верхнему краю полосы, и вписанный в правый и левый края полотнища».

В администрации отметили, что макеты символов муниципалитетов ранее были учреждены на заседаниях регионального Геральдического совета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.