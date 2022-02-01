Общество

Елена Бибикова надеется на принятие закона об индексации пенсий силовикам в феврале

Закон об индексации пенсий сотрудникам всех силовых структур могут принять уже в феврале. Об этом на вебинаре по вопросам пенсионного обеспечения сообщила сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета проекта «Единой России» «Старшее поколение» Елена Бибикова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Бибикова напомнила, что порядок индексации пенсий военным проходит иначе, нежели неработающим пенсионерам. По ее словам, с 2014 года пенсии силовикам ежегодно индексировали 1 октября на 4%.

«Но в этом году гражданским пенсионерам президент поручил проиндексировать пенсии на 8,6%. Поэтому и силовикам было решено увеличить размер индексации. Закон об этом пока не принят, но, я надеюсь, что уже в феврале эту норму примут, и нашим силовикам будут также увеличены пенсии на 8,6%. Это касается всех силовых структур», - пояснила Елена Бибикова.