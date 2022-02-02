Анастасия Повторейко: Такую статистику по детской заболеваемости мы видим впервые

Заболеваемость COVID-19 среди детей в Псковской области впервые так сильно ускорилась. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
По ее словам, ежедневно в инфекционную больницу поступает большое количество беременных женщин, сегодня восемь будущих мам находятся на лечении в стационаре, при этом две женщины поступили туда вчера. Врач подчеркнула, что беременные на данный момент находятся в группе риска.
«В реанимации у нас в запасе есть 43 койки, но это только начало пути. <...> У нас идет подъем заболеваемости, мы приближаемся к средним показателям, но это не пик, до него мы пока не дошли», - заключила специалист.