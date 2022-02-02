Общество

Чем заражение COVID-19 опасно для детей, объяснила псковский врач

У детей, заразившихся COVID-19, может развиться мультисистемный синдром, который может привести к серьезным последствиям для организма. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко.

«У детей может развиться очень настораживающий прогностически мультисистемный синдром. Он особенно тревожен и опасен тем, что может закончиться неблагоприятным исходом. Радует то, что встречается и диагностируется этот синдром не так часто, тем не менее, он имеет место быть», - сказала Анастасия Повторейко.

Специалист пояснила, что мультисистемный синдром подразумевает осложнения, которые сопровождаются поражением всех систем и органов, что при условии оказания несвоевременной помощи может закончиться серьезными и даже трагическими последствиями.

«Этот синдром унес жизни детей в Европе, в Америке, мы это понимаем. Но мы готовы к этому, готовимся сами, готовим и необходимые лекарства», - отметила Анастасия Повторейко.