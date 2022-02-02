Общество

В Пскове стали чаще принимать на работу сотрудников конкурирующих компаний - опрос

Заметно больше компаний по сравнению с «доковидными временами» сейчас готовы без ограничений принимать на работу бывших сотрудников конкурирующих предприятий в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, тех, кто раньше работал на конкурентов, особенно ждут в строительной отрасли и финансовых компаниях.

Отмечается, что следить за кадровой ситуацией у конкурентов - достаточно распространенная практика. Так, сотрудников конкурирующих предприятий, которые ищут работу, отслеживают 37% псковских компаний, а вакансии своих соперников в бизнесе - 39%. И то, и другое чаще всего делают в банковской сфере (за сотрудниками там наблюдают 69% работодателей, а за вакансиями — 46%) и в сфере продаж (по 44%). Крупные компании отслеживают активность сотрудников и вакансии конкурентов активнее среднего и малого бизнеса (45% и 42% соответственно).



Кроме того, большинство псковских компаний (72%) без ограничений принимает в штат сотрудников, ранее работавших у конкурентов. Такая кадровая политика в наибольшей степени свойственна строительным предприятиям (87%), банкам (81%), а также крупному бизнесу (77%). Еще 16% псковских работодателей трудоустраивают бывших работников конкурирующих фирм только в исключительных случаях — подобную осторожность чаще всего проявляют IT-компании (24%) и производственные предприятия (23%). Отказывают кандидатам, в резюме которых есть строчка о работе на конкурентов, лишь 2% работодателей. При этом в сфере услуг и IT такого правила придерживаются чаще (11% и 8% соответственно).



В целом число работодателей, без ограничений принимающих в штат бывших работников конкурентов, по сравнению с 2010 годом выросло на 16 п.п. Сказывается нехватка персонала, спровоцированная пандемией коронавируса и демографической «ямой» 1990-х.