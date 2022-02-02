Общество

«Тараканы, зловонный запах»: псковскую школу проверят из-за сообщений об антисанитарии

Внеплановая проверка пройдет в средней школе №23 в Пскове из-за сообщений об антисанитарии. Об этом сообщил представитель управления образования города, отвечая на обращение, опубликованное в Instagram-аккаунте губернатора.

Аналогичное сообщение появилось и на сайте главы региона. Женщина отметила, что в данном учебном заведении «при полном попустительстве директора» не соблюдаются санитарные нормы. «В столовой - тараканы, посуда и столовые приборы промываются плохо, пища приготавливается в отвратительных условиях. Меню школы в свободном доступе отсутствует, детей кормят непонятно чем, доступ в столовую директор школы предоставить отказывает, скрывая таким образом нарушения санитарных норм. В туалетах школы находиться невозможно от зловонного запаха, сломанных унитазов, грязи. Туалетной бумаги нет, дети в туалет не ходят и терпят до дома. В школьных коридорах отсутствуют рециркуляторы, повсюду грязь», - посетовала псковичка.

Кроме того, в январе текущего года «к прочим неприятностям» присоединился еще и педикулез, продолжила она. «Осмотр детей проводился медицинским работником школы в необработанных перчатках, после осмотра одного учащегося сразу производился осмотр следующего учащегося без какой-либо обработки либо смены перчаток. В результате в нашем классе возникла вспышка педикулеза», - сообщила она.

Женщина указала на то, что руководство школы «реагирует неадекватно» на все попытки родительского комитета навести порядок.

Представитель управления образования администрации Пскова на подобное сообщение в Instagram-аккаунте губернатора отметил, что соответствующее обращение поступило 1 февраля в 18.00. «По всем указанным фактам будет проведена внеплановая проверка и результаты будут сообщены заявителю», - добавил он.