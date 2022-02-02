Общество

Преподаватель псковского вуза отмечена на конкурсе в Барнауле

Преподаватели академии ФСИН России и псковского филиала вуза победили на всероссийском конкурсе печатных изданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

На конкурс, организованный Барнаульским юридическим институтом МВД России, представили 112 изданий российских ученых в области юриспруденции.

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук Ольга Мельникова в соавторстве с профессором кафедры теории государства и права, международного и европейского права Академии ФСИН России доктором юридических наук, доцентом Сергеем Воробьевым представили на конкурс научное издание «Правовое сознание граждан в условиях дискредитации государственной власти России: проблемы трансформации и деформации» и одержали победу в номинации «За лучшую монографию по теории права и государства».

При оценке научных трудов конкурсной комиссией оценивались актуальность, новизна, глубина и полнота темы исследования, практическая значимость, оригинальность выводов и рекомендаций.

При написании монографии Ольга Мельникова и Сергей Воробьев использовали системный и комплексный подход к изучению проблемы взаимосвязи дискредитации и правосознания граждан с позиции различных общественных наук: юриспруденции, политологии, психологии, педагогики, социологии, философии.

Книга рассчитана на студентов, слушателей, аспирантов, адъюнктов и преподавателей вузов юридической специализации, а также может использоваться лицами, осуществляющими правоохранительную и законодательную деятельность.