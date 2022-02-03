Общество

Поход в дельфинарий устроили для юной печерянки в рамках акции «Елка желаний»

Дед Мороз исполнил мечты пяти детей из Пскова и Печор в рамках акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили участники акции.

15-летняя Анастасия мечтала о большом плюшевом медведе, 12-летняя Валентина — побывать в дельфинарии и увидеть морских обитателей. Девочки являются воспитанницами печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Дед Мороз исполнил их желания.

После этого в учреждении состоялся праздник, дети водили хороводы, пели и танцевали. Также Дед Мороз посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Здесь 12-летний Вадим получил в подарок мобильный телефон, а 14-летняя Мария — гитару.

А проживающая на Рижском проспекте 4-летняя Даша загадала на Новый год тюбинг. Дед Мороз лично вручил подарок и ей.

Акция «Елка желаний» проводится в Пскове третий год подряд. Участниками стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники социальных учреждений. Любой желающий мог исполнить их материальные и нематериальные желания.