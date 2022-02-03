Общество

Более 4 тысяч вагонов дезинфицируют на Октябрьской железной дороге ежедневно

Более четырех тысяч вагонов, задействованных в пассажирских перевозках на Октябрьской железной дороге, дезинфицируют перед выходом на рейс, а также на промежуточных и конечных станциях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото здесь и далее: пресс-служба Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Так, обработку проходит около тысячи вагонов поездов дальнего следования, 370 вагонов высокоскоростных и скоростных поездов, а также 2,7 тысячи вагонов пригородных поездов.

При этом в пунктах формирования и оборота составов перед выходом на рейс в поездах дальнего следования осуществляется санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств. В пути вагоны убираются не менее четырех раз в сутки моющими средствами на основе хлорактивных и кислородных добавок. Они безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного и противовирусного действия.

В составах пригородных поездов ежесуточно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Дополнительно обрабатываются вагоны в пунктах оборота, в парках отстоя и в депо. Особое внимание сотрудники клининговых компаний уделяют сиденьям, спинкам и ручкам кресел, откидным столикам, салонным дверям, ручкам и поручням, багажным полкам, стеллажам и санитарным комнатам.

Железнодорожники напомнили о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в поездах, а также при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.