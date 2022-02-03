Общество

Михаил Ведерников призвал максимально использовать возможности Печорского района

Расширенное совещание по проблемным вопросам муниципальных образований состоялось 3 февраля в администрации Псковской области. В режиме ВКС его провел губернатор Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первым новый формат работы опробовал Печорский район — по итогам прошлого года было много вопросов и замечаний к качеству работы администрации района и уровню ее взаимодействия с региональными органами власти.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«У нас не так давно состоялась рабочая встреча с Сергеем Николаевичем (Тарасиком, главой района - ред.), мы детально обсудили все проблемные вопросы, — напомнил губернатор. — Сергей Николаевич выразил готовность переформатировать свою работу, работу администрации района и там, где это необходимо, заново выстроить более эффективное взаимодействие с администрацией области. Поэтому сегодня наша задача — уйти от излишней критики, предметно разобрать все существующие вопросы, сформулировать рекомендации для администрации района и принять согласованную всеми сторонами "дорожную карту" с четким планом мероприятий, с конкретными датами и с ответственными с обеих сторон».

Он также отметил: «Наша конечная цель — обеспечить такие условия, при которых каждое мероприятие в муниципалитете будет реализовываться максимально эффективно».

Губернатор обратил внимание, что Печорский район на особом счету в силу своего географического положения, наличия монастыря и огромного туристско-рекреационного потенциала. «Самое главное - есть полная готовность со стороны федеральных коллег помогать району по всем направлениям. Поэтому здесь возможностей значительно больше, чем у любого другого муниципалитета Псковской области, и наш с вами долг - по максимуму все эти возможности использовать», — добавил он.

По словам Михаила Ведерникова, у областных властей совместно с владыкой Тихоном большие планы по развитию инфраструктуры Печорского района, приведения в порядок объектов здравоохранения и образования, соответствующие поручения президента РФ по этому поводу есть, ремонта дорог, сохранения объектов культурного наследия, развития паломнического и туристического потенциала района.

«Планов много, возможностей — тоже, поэтому важно, чтобы все — и коллеги в муниципалитете, и в областной администрации, и подрядчики — работали в одном ключе с максимальной эффективностью, - сказал глава региона. - Рассчитываю, что сегодняшнее совещание послужит перезагрузке рабочих отношений между региональной и муниципальной администрациями и покажет, в каком ключе нам необходимо выстраивать нашу дальнейшую работу».

В продолжение участники расширенного совещания обсудили как плановую работу муниципалитета, так и реализацию нацпроектов, детально разобрали проблемные вопросы. В частности, речь шла о реставрации и приспособлении под современное использование регионального объекта культурного наследия «Гимназия 1925–1927», об обеспечении земельными участками многодетных семей, реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» и других.