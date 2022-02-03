Общество

Псковичи начнут получать проиндексированные до 8,6% пенсии с 5 февраля

В Псковской области неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 5 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР России.

Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая, по данным Росстата, составила 8,4%.

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.

В результате повышения страховая пенсия по старости более чем 144,3 тыс. неработающих пенсионеров Псковской области увеличилась в среднем на 1383 рубля в месяц, ее средний размер теперь составляет 17 567 рублей.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии, добавили в ОПФР.