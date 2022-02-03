Общество

Школы Пскова и Псковского района с 7 февраля возвращаются к очному обучению

Школы Пскова и Псковского района с 7 февраля возвращаются к очному обучению. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

«Школы в Пскове и Псковском районе с начала следующей недели февраля возвращаются к очному обучению», - сказал глава региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом Михаил Ведерников отметил, что следующая неделя будет показательной. «Следующая неделя будет показательной, мы оценим ситуацию по Пскову и Псковскому району и, исходя из этого, будем корректировать свои решения», - пояснил губернатор.

Смотрите также Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января

Он также добавил, что в Великих Луках и Великолукском районе образовательные учреждения пока продолжат обучаться дистанционно, до 14 февраля.