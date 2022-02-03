Госдума готовит около 20 законопроектов в сфере защиты прав потребителей - Александр Козловский

Государственная дума готовит около 20 законопроектов в сфере защиты прав потребителей. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Он отметил, что в период пандемии возросли объемы торговли в интернете на маркетплейсах.
«Мы все покупаем товары и услуги онлайн, в том числе и продукты питания, и промышленные товары. В связи с этим нужно дорабатывать законопроект, который разрешает интернет-торговлю, чтобы исключить нарушения прав потребителей, чтобы товары соответствовали требованиям законодательства. Необходимо исключить моменты, которые могут навредить здоровью граждан», - подчеркнул Александр Козловский.