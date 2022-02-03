Общество

Новый жилой микрорайон планируют построить в Пскове

С участием ДОМ.РФ в Псковской области планируется реализовать проект комплексного развития территорий (КРТ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Инвестор будет выбран на аукционе. Детали проекта представители Института развития в жилищной сфере обсудили в формате видео-конференц-связи с администрацией региона и застройщиками Северо-Западного федерального округа.

Градостроительный потенциал проекта в Пскове составляет 57 тыс кв м жилья, аукцион состоится 4 марта 2022 года. Заявки на участие принимаются до 28 февраля.

Для реализации проекта выбрана разработанная ДОМ.РФ и Минстроем России малоэтажная модель Стандарта комплексного развития территорий: дома высотой в 2-4 этажа, с зелеными зонами во дворах и подземной парковкой. Также будут построены объекты социальной инфраструктуры.

«Проекты КРТ — один из новых механизмов создания жилых районов со всей необходимой инфраструктурой. Инструмент востребован среди инвесторов, поскольку позволяет сократить время выхода на строительную площадку, снижает расходы на проект, уменьшая сроки его реализации. ДОМ.РФ уже провел два аукциона по проектам КРТ в Хабаровске и Тюмени, к которым застройщики проявили большой интерес. В ближайшее время пройдут еще несколько торгов, их количество будет только расти», — отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Победитель аукциона заплатит за право заключения договора КРТ 13,8 млн рублей (из них задаток — 2,7 млн). Инвестору также нужно будет вносить ежемесячно 1,1 млн рублей арендной платы. Участок площадью 13,2 га будет передан застройщику в аренду на 8 лет.

«В рамках программы поддержки низкомаржинальных продуктов мы готовы предложить победителю аукциона проектное финансирование со средневзвешенной ставкой ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Можем начать эту работу с компаниями, желающими принять участие в аукционе, в ближайшее время», — сообщил управляющий директор Северо-Западного регионального центра Банка ДОМ.РФ Владислав Полежаев.

В ходе совещания представители ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ также ответили на вопросы застройщиков, обсудили с участниками параметры и особенности площадки. Подобные встречи по проектам в регионах России планируется сделать регулярными.

«Вопрос жилищного строительства — важный аспект развития экономики региона, повышения качества жизни его жителей и отдельных семей. В последние годы государство принимает беспрецедентные меры по развитию строительной отрасли, есть поручение Президента по наращиванию объемов вводимого жилья. Администрация Псковской области активно использует все возможности для увеличения объемов жилищного строительства, и в этой части опыт и подход компании ДОМ.РФ крайне своевременный и актуальный.

Уверен, наше сотрудничество поможет решить жилищный вопрос многим жителям Псковской области», — сказал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.