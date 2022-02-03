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Академик РАН о вакцинации от COVID: Других средств защиты мир еще не придумал

Вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от средних и тяжелых форм течения болезни, снижает риск осложнений, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН, профессор-иммунолог Арег Тотолян, который в настоящее время находится в Псковской области.

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Чаще всего осложнения, по оценке эксперта, наблюдаются у тех, кто перенес инфекцию в средней и тяжелой формах, когда вирус долго циркулировал в организме. «Так и постковидный синдром чаще наблюдается при тяжелых формах инфекции. Перенести инфекцию в легкой форме — гораздо меньше шансов столкнуться с постковидным синдромом», — заметил профессор-иммунолог.

В связи с этим Арег Тотолян призвал к вакцинации от опасного инфекционного заболевания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. «Альтернативы сейчас нет. Нам необходима специфическая защита, других средств на сегодняшний день мир еще не придумал. Уже неоднократно говорилось и будет говориться дальше, об этом свидетельствует отечественный и мировой опыт, у вакцинированных инфекция, если и протекает, то в легкой форме», — подчеркнул академик РАН.

Анализируя путь развития и изменения вируса, Арег Тотолян отметил, что в настоящее время опасная инфекция постепенно приобретает признаки сезонной. Так, нынешний генный вариант коронавируса — омикрон-штамм — обладает более высокой контагиозностью (заразностью), но болезнь, в случае заражения, протекает легче, гораздо меньше тяжелых и средних форм. Именно поэтому огромная нагрузка ложится именно на амбулаторное звено.

Отметим, что направления для усиления и перенастройки работы амбулаторно-поликлинического звена медицинских учреждений Псковской области были рассмотрены в пятницу, 4 февраля, на очередном заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. На лечении от COVID-19 в настоящее время находится более 6 тыс человек.