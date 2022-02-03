Общество

Рост доли «омикрона» в Псковской области спрогнозировал эксперт

Омикрон-штамм коронавируса может начать выявляться в 100% случаев заражения в густонаселенных районах Псковской области уже через две недели. Такое мнение в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, высказал директор ФГБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», профессор, академик РАН Арег Тотолян.

«Рост доли омикрона будет продолжаться. В Петербурге ситуация такая, что в ближайшие две недели мы приблизимся к 100%. Думаю, что аналогичный тренд будет и в остальных регионах, включая Псковскую область. Понятно, что в районах с невысокой плотностью населения распространение омикрона будет несколько отставать. Поэтому я согласен, что до конца февраля мы будем видеть рост доли "омикрона" в образцах, которые к нам поступают из Псковской области», - сказал он.



Академик также добавил, что замещение «дельты» вариантом коронавируса «омикрон» «представляется более благоприятным событием», потому что при заражении вторым доминируют более легкие формы заболевания.