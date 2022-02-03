Общество

Федеральный молодежный лагерь появится в Псковской области

Создание федерального молодежного лагеря и всероссийского детского центра на территории Псковской области обсудили на совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова и замминистра просвещения РФ Дениса Грибова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии также приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, представители Минпросвещения, Федерального агентства по делам молодежи, международного детского центра «Артек», представители органов исполнительной власти региона, руководство Гдовского и Печорского районов.

Федеральные эксперты в рамках рабочего визита осмотрели предлагаемые площадки и поделились своими оценками увиденного.

Дополнительно участники совещания обсудили предварительные концепции учреждений, возможную организацию их круглогодичной работы, а также ряд технических вопросов, в том числе по наличию подъездов и инженерных сетей на потенциальных участках.

Представители Федерального агентства по делам молодежи также подчеркнули, что к реализации проекта по созданию молодежного лагеря необходимо подключить студенчество со всей страны, провести стратегическую сессию, выехать на местность. Это позволит объединить свежий взгляд молодых людей и передовые практики для создания качественного итогового продукта, отметили в пресс-службе.

«Проект имеет особое значение для нашего региона. Расположение основных корпусов будет в Печорах, а филиал расположится в деревне Самолва, рядом с мемориальным комплексом в честь Александра Невского. Администрация области готова максимально быстро выделить земельные участки после окончательного выбора и приступить к реализации проекта», — подчеркнул в завершение Михаил Ведерников и поблагодарил всех участников совещания за конструктивное взаимодействие.

Создание федерального молодежного лагеря поддержал президент РФ Владимир Путин во время визита в Псковскую область на церемонию открытия мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Самолве.