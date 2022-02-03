Общество

В Псковской области проверят обращения по организации дистанционного образования в школах

Комитет по образованию Псковской области проверит обращения по организации дистанционного обучения в школах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Вы пишете, что некоторые учителя сводят "дистант" к раздаче материалов для самостоятельного изучения. Это допустимо только в том случае, если учителя не получают за это зарплату. Тогда, конечно, им можно не работать. Я уже поручил комитету по образованию предметно разобраться с каждым таким обращением. Обязательно примем меры», - сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что получает также очень много сообщений от школьников, которые просят перевести их школу на дистанционное обучение.

«Причины указывают разные. Кто-то реально боится заболеть, а кто-то, цитирую, «не хочет учить историю». Друзья, я ценю ваше стремление к диалогу, но большую часть таких сообщений оставляю без ответа. Объясню, почему. Во-первых, вся информация есть в "еженедельном", в отдельных постах, статистике, средствах массовой информации. Она также доведена до всех родителей и педагогов. Если вам нужно завтра на учебу, не переживайте, вы не пропустите — вам напомнят. Во-вторых, несколько раз подробно рассказывал логику принятия наших решений. Учитываются не только отдельные заболевшие, но и в целом эпидситуация в школе, муниципалитете и, конечно, обращаем внимание на загрузку первичного звена здравоохранения. Мы всегда консультируемся перед принятием решений с экспертами, педагогическим, медицинским сообществом и Роспотребнадзором. Тем не менее полномочия объявить карантин, в том числе в отдельном классе или во всей школе, есть у руководства каждого учреждения. Если у вас в классе, действительно, очень многие заболели, скажите об этом своим родителям. Они в свою очередь могут поговорить с классным руководителем, с директором школы по вопросу введения карантина или переходу на "дистант". В-третьих, мы бы не хотели объявлять "дистант" на все прогнозируемые два месяца роста заболеваемости. При таком раскладе вы абсолютно точно окажетесь без летних каникул и будете учиться, чтобы наверстать упущенное», - рассказал Михаил Ведерников.

Смотрите также Школы Пскова и Псковского района с 7 февраля возвращаются к очному обучению

Напомним, школы Пскова и Псковского района с 7 февраля возвращаются к очному обучению. В Великих Луках и Великолукском районе образовательные учреждения пока продолжат обучаться дистанционно, до 14 февраля