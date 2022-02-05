Общество

Псковская полиция приглашает на работу в ППС

В УМВД России по городу Пскову открыты вакансии полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На должности полицейского, полицейского (водителя) ППС приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. «Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России», - рассказали в ведомстве.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом №7, кабинет №32. Телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).