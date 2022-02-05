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Общество

В РПЦ назвали недопустимой продажу святой воды в храмах

05.02.2022 21:16|ПсковКомментариев: 0

Святая вода не может продаваться в православных храмах. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Я в первый раз слышу о том, чтобы продавалась святая вода. Я думаю, что если где-то продается святая вода, то вам следует написать жалобу местному архиерею, он разберется и поставит на вид священнику», - сказал митрополит Иларион, отвечая на просьбу одного из слушателей из Свердловской области прокомментировать то, почему в храмах продаются различные товары и даже святая вода.

Свечи, по словам митрополита, продаются в церквях потому, что через их покупку верующие делают пожертвования на храм, без которых приходы не могут существовать, пишет ТАСС.

Если говорить о церковных таинствах, то они, отметил архиерей, не совершаются за деньги. Во многих храмах существует такая практика: введены «рекомендуемые пожертвования» за совершение различных церковных обрядов и таинств, например, крещения, венчания. Если человек не в состоянии заплатить эту сумму, то это не значит, что его или его ребенка не покрестят, отметил митрополит.

«Здесь нужно, конечно, во всех подобных случаях договариваться со священником, но таинственная жизнь Церкви не поставлена на коммерческую основу: вы можете прийти в храм на исповедь, вы можете причаститься, вы можете участвовать полноценно в церковной жизни и при этом быть свободными от каких-либо финансовых обязанностей по отношению к Церкви», - добавил иерарх.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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