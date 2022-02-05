Общество

В РПЦ назвали недопустимой продажу святой воды в храмах

Святая вода не может продаваться в православных храмах. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Я в первый раз слышу о том, чтобы продавалась святая вода. Я думаю, что если где-то продается святая вода, то вам следует написать жалобу местному архиерею, он разберется и поставит на вид священнику», - сказал митрополит Иларион, отвечая на просьбу одного из слушателей из Свердловской области прокомментировать то, почему в храмах продаются различные товары и даже святая вода.

Свечи, по словам митрополита, продаются в церквях потому, что через их покупку верующие делают пожертвования на храм, без которых приходы не могут существовать, пишет ТАСС.

Если говорить о церковных таинствах, то они, отметил архиерей, не совершаются за деньги. Во многих храмах существует такая практика: введены «рекомендуемые пожертвования» за совершение различных церковных обрядов и таинств, например, крещения, венчания. Если человек не в состоянии заплатить эту сумму, то это не значит, что его или его ребенка не покрестят, отметил митрополит.

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«Здесь нужно, конечно, во всех подобных случаях договариваться со священником, но таинственная жизнь Церкви не поставлена на коммерческую основу: вы можете прийти в храм на исповедь, вы можете причаститься, вы можете участвовать полноценно в церковной жизни и при этом быть свободными от каких-либо финансовых обязанностей по отношению к Церкви», - добавил иерарх.