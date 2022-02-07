Около 3,5 тысяч псковичей за неделю сделали прививку от коронавируса

Порядка 3,5 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса на прошлой неделе. План вакцинации от COVID-19 выполнен на 70,8%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
Первый компонент вакцины получили 285 814 жителей региона (+77 за сутки), полностью прошли курс вакцинации 279 830 псковичей (+136), ревакцинировались 41 048 человек (+40).
«Рост темпов распространения заболеваемости на этой неделе составил 60%. Динамика крайне высокая», - сообщил губернатор.