Общество

В псковском аэропорту откроется кафе

Кафе откроют в международном аэропорту Пскова имени княгини Ольги завтра, 8 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании Royal Linen, которой будет принадлежать заведение.

Пункт общественного питания будет находиться на втором этаже здания. Будет представлено, в частности, детское меню, а также посетители смогут приобрети бургеры, хот-доги, картофель фри, салаты, горячие блюда, коктейли и бизнес-ланчи.

Кофе будут готовить в профессиональной двухрожковой кофемашине, а вкусы коктейлей будут изменять в зависимости от спроса и пожеланий гостей.