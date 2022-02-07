Общество

Более чем на 400 изданий по акции «Дерево добра» подписались псковичи

За вторую половину 2021 года неравнодушные жители Псковской области оформили подписку более чем на 400 печатных изданий по благотворительной программе Почты России «Дерево добра». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФПС Псковской области

«Дерево добра» - это благотворительная акция Почты России, действующая на всей территории Российской Федерации. Она проводится с 2015 года, поддержать ее может любой желающий - и частное лицо, и компания. Оформить благотворительную подписку помогут сотрудники любого почтового отделения, также это можно сделать на сайте Почты России, где достаточно выбрать учреждение-получателя и оплатить подписку картой.

В регионе в список учреждений-получателей благотворительной подписки входят 15 детских домов-интернатов, домов инвалидов и других социальных учреждений, расположенных на территории Псковской области. С октября 2021 года в этот список включили Детскую деревню-SOS в Пскове.

«Дети - это наше будущее, несомненный приоритет государственной политики России. Ответственность за детей, особенно нуждающихся в заботе и внимании, несет государство и общество, то есть мы с вами. Благотворительная акция Почты России "Дерево добра" - это возможность сделать детей немного счастливее. Уверен, что принять участие в акции и сделать добро для ребят под силу каждому из нас», - сказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Директор УФПС Псковской области Дарья Цилина отметила, что сегодня популярность печатных изданий начинает постепенно возвращаться. «Семейные традиции живы среди старших поколений, а школьники и студенты открывают для себя чтение печатных газет и журналов. Кстати, среди подписной периодики стали появляться издания, не имеющие онлайн-версии», - подчеркнула она.

Для благотворительной подписки можно выбрать детские цветные печатные издания, газеты и журналы для старшего поколения, занимательное и познавательное чтение на любой вкус и в любой ценовой категории.