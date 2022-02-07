Общество

Tele2 увеличила число В2В-абонентов в регионах Северо-Запада на 20%

Tele2 подводит итоги работы B2B-сегмента в Северо-Западных регионах в 2021 году. Корпоративные клиенты оператора стали чаще использовать сервис таргетированных SMS-рассылок, корпоративные АТС и аналитику на основе технологии Big Data. Прирост абонентской базы компании составил 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В 2021 году оператор зафиксировал рост по основным бизнес-показателям в В2В-сегменте в регионах Северо-Запада. Общая выручка выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Частные и государственные предприятия стали активнее использовать различные цифровые сервисы, которые в условиях пандемии позволяют автоматизировать бизнес-процессы, организовать дистанционные формы работы. Об этом свидетельствует увеличение интернет-трафика в B2B-сегменте на 30% год к году.

Наиболее популярной услугой в 2021 году стал сервис «SMS-таргет». Услуга позволяет предпринимателям выбрать целевую аудиторию среди пользователей мобильной связи, исходя из пожеланий бизнеса и типового портрета клиента, организовать рассылку сообщений по клиентам и проанализировать результаты кампании. Число подключений к сервису увеличилось на 70% по сравнению с 2020 годом. Востребованность корпоративных АТС выросла на 30%, М2М-решений – на 40%.

Бизнес и государственные органы власти демонстрировали интерес к сервисам аналитики на основе Big Data. В частности, Tele2 в прошлом году запустила платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. В итоге сегмент Big Data вырос за год на 20%.