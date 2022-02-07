Общество

Псковский курсант стала призером международного конкурса научных работ

В Санкт-Петербургском университете ФСИН России подвели итоги конкурса «Цифровая трансформация и права человека: тренды, вызовы, решения», в котором курсант Псковского филиала академии ФСИН России Юлия Семенова стала призером. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном учреждении.

Фото: Псковский филиал академии ФСИН России

На конкурс представили более ста студенческих работ из образовательных организаций России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Научная работа «Правовое воспитание и правовое просвещение современной молодежи в условиях цифровизации» Юлии Семеновой заняла 3 место в номинации «Теоретико-исторические и правовые исследования».

«Сегодня одним из приоритетных направлений современной государственной политики России является формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиций, безусловного уважения к закону, правопорядку и суду в эпоху глобальных научно-технических достижений. В связи с этим тема научной работы актуальна, и ее автор постарался показать важность совершенствования правового просвещения и воспитания молодежи в условиях цифровизации», - отметила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, научный руководитель курсанта Ольга Мельникова.