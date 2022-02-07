Общество

Великолукский музей предоставит выходной привившимся от COVID-19 сотрудникам

Краеведческий музей города Великие Луки предоставит выходной день сотрудникам, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

4 февраля в краеведческом музее прошло собрание трудового коллектива. Председатель первичной профсоюзной организации музея Елена Виноградова сообщила коллегам о внесении дополнений в коллективный договор, связанных с предоставлением дополнительных дней отдыха для вакцинирующихся работников музея.

Также председатель напомнила о существующих специальных предложениях для членов профсоюза и представила нового члена профячейки - Михаила Рубана. Ранее в первичной профсоюзной организации музея прошло общее профсоюзное собрание, на котором были выбраны председатель, казначей и секретарь первички.