Общество

Псковичи обратились к главе города за помощью по возврату незаконно списанных денег

Псковичи обратились к главе областного центра Елене Полонской за помощью по возврату незаконно списанных денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«С единственного источника дохода, будь то пенсия по потере кормильца, по инвалидности или детские пособия, по решению суда приставы удерживают средства в счет погашения задолженности, - сообщила глава города. Часто проблема усугубляется еще тем, что информация о погашении долга перед банком или другой кредитной организацией, не передана приставам своевременно. Деньги продолжают списывать. Вместе мы решаем проблему, как их вернуть. Зачастую такой цикл отнимает большое количество времени и сил у заявителя. На мой взгляд, социальные выплаты - это неприкосновенные деньги от государства, вне зависимости, есть долг или нет!» - отметила Елена Полонская.

Также глава города подчеркнула, что полностью поддерживает принятый закон о запрете на списание социальных выплат за долги по банковским кредитам или по решению суда в счет погашения задолженности.

«Инициатива, направленная на социальную поддержку граждан, является одним из приоритетных направлений народной программы по поручениям президента, которые реализовала партия "Единая Россия". Уверена, теперь псковичам не придется сталкиваться с ситуациями незаконного списания средств с социальных выплат», - добавила Елена Полонская.

Задать вопросы, связанные с погашением долгов, жители областного центра могут по телефону 66-08-06.