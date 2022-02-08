Общество

Подростка из Красногородска научили «полицейскому развороту» благодаря «Елке желаний»

Завод «Титан-Полимер» исполнил еще одну детскую мечту в рамках акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

16-летний Алексей Максимов из Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей хотел научиться дрифту. Юноша давно интересуется автомобилями, первые водительские навыки ему привил дядя, рассказали на заводе.

С помощью Федерации автоспорта Псковской области для исполнения желания был организован мастер-класс по безопасному управлению автомобилем на снежно-ледовом покрытии.

Вместе с опытными наставниками мальчик смог потренироваться на автодроме на спортивном автомобиле «Рено Логан». Он примерил спортивную форму и шлем, познакомился с особенностями конструкции раллийного автомобиля и получил новый интересный опыт, отметили в «Титан-Полимер». Мастер-класс включал пробные заезды на спортивном автомобиле.

«Меня научили, как надо правильно держать руль, делать повороты, чтобы машину не унесло. Больше всего мне понравилось упражнение "полицейский разворот", ощущаешь адреналин», - рассказал Алексей. Также он признался, что у него теперь новая мечта – приобрести раллийный автомобиль.

Президент Федерации автоспорта Олег Мыслевич отметил, что юноша обладает хорошими навыками управления, как минимум, на уровне выпускника автошколы. «Своим характером юноша доказывает, что на многое способен», - добавил Олег Мыслевич.

«Важно поддерживать интересы молодого поколения, в том числе, если это касается экстремальных видов спорта. Возможно, этот мастер-класс подтолкнет к новому полезному опыту, поможет определиться с выбором будущей профессии и может быть даже вырастить будущего чемпиона автоспорта», - прокомментировал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Напомним, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» по исполнению желаний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 3 до 17 лет), проходит в Псковской области с 2019 года. Благотворителями выступают представители исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитетов, а также бизнеса, государственных корпораций, общественных организаций, благотворительных фондов. Акция проводится при поддержке Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В рамках благотворительной акции «Титан-Полимер» исполнил семь желаний псковских детей.