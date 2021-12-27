Общество

Мечты семи детей исполнит «Титан-Полимер» в рамках акции «Елка желаний»

Мечты семи детей исполнил псковский завод «Титан-Полимер» в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Сегодня, 28 декабря, генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко совместно с директором завода по коммуникациям Снежаной Ермолаевой принял участие в общем мероприятии, организованном во Дворце бракосочетания города Пскова. Для участия в акции «Елка желаний» там собрались бизнесмены и представители власти Пскова и Псковской области.

Представители завода сняли с ели четыре шара, поэтому теперь им предстоит исполнить четыре новогодних желания детей, которые их загадали.

Ранее сообщалось, что еще трое детей из «Красногородской специальной школы-интерната для детей-сирот» получили в подарок от завода ноутбуки для учебы. Благотворители посетили образовательное учреждение 27 декабря.

Подарки детям также вручили в рамках благотворительной акции Псковской области «Елка желаний».

Компьютеры попросили братья Дмитрий и Евгений Белкины и Анна Джебальская, они были необходимы девятиклассникам для учебы.

По словам учителей, теперь ребята смогут готовить образовательные проекты и презентации.

Директор школы-интернета Елена Зуева поблагодарила генерального директора завода Германа Петрушко и выразила искреннюю признательность за осуществление мечты воспитанников.