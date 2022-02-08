Общество

Новый социальный партнер появился у Псковского облсовпрофа

Псковский областной совет профессиональных союзов заключил соглашение о взаимодействии с администрацией Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать на основе принципов социального партнерства, содействовать развитию соцпартнерства, обеспечивать осуществление надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, вносить предложения по разработке и принятию законов, касающихся социально-трудовой сферы.

Также стороны обязуются проводить работу по созданию первичных профсоюзных организаций, совместные семинары и различные мероприятия. Соглашение заключили на срок в три года.