Общество

За неиспользование нового оборудования в пыталовской школе оштрафовали директора

Директора образовательной организации в Пыталовском районе привлекли к ответственности за неисполнение требований прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура возбудила в отношении директора одной из школ района административное производство по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). Как пояснили в ведомстве, основанием для этого послужило то, что директор учреждения не принял меры, чтобы выполнить требования прокурора в части неиспользования в учебном процессе нового оборудования, закупленного в рамках национального проекта «Образование».

«В установленном законом порядке представление не было рассмотрено, меры по устранению нарушений закона своевременно не приняты», - говорится в сообщении.

Постановлением мирового судьи судебного участка №17 Пыталовского района директора школы признали виновным, ему назначили наказания в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.