Общество

Псковичам рассказали, от чего зависит продолжительность приостановки плановой медпомощи

Продолжительность приостановки плановой медицинской помощи в Пскове будет зависеть от эпидситуации. Об этом рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в интервью «МК в Пскове».

«Оказание плановой медицинской помощи приостановлено у нас с 31 января. Но пока на неопределенный срок. Продолжительность будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Если учесть, что мы еще не достигли пика заболеваемости, то мы настроены работать по такому принципу как минимум ближайший месяц. В целом же, все зависит от того, как будет развиваться очередная волна. Кроме того, многое зависит от населения, насколько псковичи прислушиваются к нашим советам и соблюдают санитарные правила ношения масок, не забывают о социальной дистанции, избегают людных мест. Потому что любая респираторная инфекция быстро распространяется там, где есть определённая скученность», - сказала Галина Неваленная.

По прогнозам, новая волна, которая вызвана возбудителем вируса «омикрон», будет протекать по типу обычного сезонного ОРВИ, отметила главврач.

«То есть, если мы вспомним, как было у нас раньше, до ковидного времени, ОРЗ и грипп не длились у нас целый год – это сезонные заболевания, которые имеют подъем, всплеск и снижение. Обычно это длится в пределах двух месяцев и чуть более. Если у нас примерно по этому сценарию будет развиваться "омикрон", то он продлится, по оптимистичным прогнозам, еще месяц-полтора», - добавила она.

Кому теперь разрешено ходить в поликлинику, можно ли вызвать врача на дом, как быть беременным и людям с хроническими заболеваниями, читайте на сайте «МК в Пскове».