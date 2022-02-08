Псковичам рассказали, от чего зависит продолжительность приостановки плановой медпомощи

Продолжительность приостановки плановой медицинской помощи в Пскове будет зависеть от эпидситуации. Об этом рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в интервью «МК в Пскове».
По прогнозам, новая волна, которая вызвана возбудителем вируса «омикрон», будет протекать по типу обычного сезонного ОРВИ, отметила главврач.
«То есть, если мы вспомним, как было у нас раньше, до ковидного времени, ОРЗ и грипп не длились у нас целый год – это сезонные заболевания, которые имеют подъем, всплеск и снижение. Обычно это длится в пределах двух месяцев и чуть более. Если у нас примерно по этому сценарию будет развиваться "омикрон", то он продлится, по оптимистичным прогнозам, еще месяц-полтора», - добавила она.
Кому теперь разрешено ходить в поликлинику, можно ли вызвать врача на дом, как быть беременным и людям с хроническими заболеваниями, читайте на сайте «МК в Пскове».