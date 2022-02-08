Общество

Глава Островского района назвал эпидситуацию в муниципалитете «контролируемой»

Глава Островского района Дмитрий Быстров на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, которая прошла сегодня, 8 февраля, в режиме видео-конференц-связи, назвал эпидситуацию в муниципалитете «контролируемой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Дмитрий Быстров доложил об эпидситуации в муниципалитете. Он охарактеризовал ее как «контролируемую». Темпы роста заболеваемости в районе ниже среднеобластных, дошкольные и образовательные учреждения работают в штатном режиме, на карантине находится только один класс.

В муниципалитете продолжается прививочная кампания. Вакцинация осуществляется как на стационарных пунктах, так и в выездном формате. Сейчас, по словам главы района, план вакцинации выполнили более чем на 65%, ревакцинировались более 3,2 тысячи человек.

Михаил Ведерников положительно оценил работу районной администрации в вопросах противодействия распространению COVID-19. Он поручил особое внимание уделять информационной работе с населением в части вакцинации и контролю над соблюдением мер противовирусной безопасности в общественных местах, чтобы не допускать вспышек заболеваемости.

Также Дмитрий Быстров доложил об актуальных вопросах развития муниципалитета, в том числе в рамках реализации национальных проектов. В прошлом году району было выделено более 67 миллионов рублей по четырем направлениям: «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». Исполнение составило 100%.

В 2022 году объем финансирования значительно вырос и составил более 111 миллионов рублей. Больше всего средств запланировано по направлению «Формирование комфортной городской среды». Предполагается отремонтировать три общественных пространства. В их числе площадь Клавы Назаровой в Острове по проекту «Блики времени», который вошел в число победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По направлению «Образование» планируется открыть три новых «Точки роста», организовать места дополнительного образования в пяти учреждениях, а также отремонтировать два спортивных зала. В рамках федпроекта «Спорт — норма жизни» будет обустроена площадка ГТО.

По направлению «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать три участка дорог (более шести километров дороги Изъядиново-Юрчане, участок дороги от трассы Санкт-Петербург-Киев до деревни Оловяшкино, улица Елоховская в деревне Карпово). По этим объектам уже определили подрядчиков.

Михаил Ведерников дал положительную оценку действиям руководства района при реализации нацпроектов. По итогам прошлого года Островский район занял 5 место среди муниципалитетов области в рейтинге качественного и своевременного завершения работ. Губернатор акцентировал внимание, что такие темпы надо сохранять, потому что от муниципального звена зависит общий успех всего региона.

В рамках рабочей встречи губернатор обсудил с главой муниципалитета ряд вопросов, которые касаются ремонта учреждений культуры, развития спортивной инфраструктуры, а также увеличения объемов дорожного ремонта в текущем году. По поручению Михаила Ведерникова каждый вопрос будет проработан профильными специалистами в региональных комитетах.