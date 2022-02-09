Общество

В Великих Луках подвели итоги эксперимента со «шведским столом» в одной из школ

Питание в формате «шведского стола» организовали в первом корпусе школы №6 города Великие Луки с 10 января. Спустя месяц результатами эксперимента на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился первый заместитель главы города Сергей Гусев.

Фото из архива ПЛН

«Питание школьников должно быть доступным, полезным и качественным. Вопрос организации питания детей на личном контроле держит глава города Николай Козловский. <...> Проанализировав организацию питания в Великих Луках и изучив продвинутый опыт других регионов, запустили в нашем городе пилотный проект. Сегодня хочу поделиться его результатами», - написал Сергей Гусев.

Он пояснил, что в ежедневное меню учащихся включили три вида салатов, а также три вида гарниров, вторых блюд и напитков.

«Ученики 5-11 классов на линии раздачи выбирали завтрак по вкусу. Детям такой подход к организации питания понравился, они едят с удовольствием. Ребята уже не представляют себе возвращение к старой системе», - отметил первый заместитель главы города Великие Луки.

По его словам, позитивный отклик организация питания в формате «шведского стола» получила и от родительского комитета, его члены надеются, что такой тип школьного питания будет действовать на постоянной основе.

«Уже сейчас мы можем смело утверждать, что пилотный проект оказался успешным. И школьное питание с выбором блюд детьми самостоятельно – очень хорошая и полезная норма», - заключил Сергей Гусев.