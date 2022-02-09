Общество

Александр Котов: Развитие авиационной маршрутной сети является одним из драйверов роста экономики

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«День работника гражданской авиации ежегодно отмечается 9 февраля и приурочен к дате образования отечественного воздушного флота в 1923 году. История псковского аэропорта, который имеет статус международного и носит имя княгини Ольги, берет начало в 30-е годы прошлого столетия. Сначала аэродром в Крестах был местом базирования военной авиации, а с середины 40-х начались пассажирские перелеты по местным воздушным линиям», - сказал Александр Котов.

Развитие межрегиональной авиационной маршрутной сети является одним из драйверов экономического роста территорий и повышения качества жизни граждан, подчеркнул он. «Для улучшения доступности и качества авиатранспортных услуг руководство Псковской области прилагает значительные усилия, используя инструменты государственного субсидирования востребованных авиационных маршрутов», - отметил спикер регионального парламента.

«Благодаря эффективной деятельности воздушных перевозчиков и поддержке государства, маршрутная сеть авиаперелетов из Пскова с каждым годом расширяется, что открывает новые горизонты для жителей и гостей нашего региона», - сказал он.

Александр Котов пожелал работникам и ветеранам гражданской авиации здоровья, успехов в труде, благополучия и всего самого доброго.