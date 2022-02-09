Общество

Псковского депутата-яблочника вызвали в полицию за публикацию символики экстремистской организации

Депутата Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николая Кузьмина вызвали в отдел полиции за публикацию символики экстремистской организации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вызвали в полицию за публикацию символики экстремистской организации. Думаю, речь про какую-нибудь старую фотографию с Навальным, до которой никому и дела не было, пока товарищ майор не пролистал ленту лет на пять и не нашел правонарушение, которое в тот момент таковым не являлось», – написал Николай Кузьмин.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Организация «Штабы Навального» признана экстремистской и запрещена в России, ликвидирована решением суда.