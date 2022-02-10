Общество

Пыталово станет пилотной площадкой по установке модульных бань в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в четверг, 10 февраля, личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области, один из вопросов главе региона задала жительница Пыталовского района, оно касалось местной муниципальной бани.

Фото из архива ПЛН

По словам заявительницы, здание 60-х годов постройки уже невозможно эксплуатировать. При этом учреждение востребовано, особенно среди ветеранов и пенсионеров.

Схожие проблемы наблюдаются еще в четырех муниципалитетах области, и, как пояснил губернатор, ремонтировать такие бани нецелесообразно из-за их аварийного состояния. Михаил Ведерников предложил реализовать проект по установке модульной бани, и Пыталово станет в этом вопросе пилотной площадкой.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов доложил, что с муниципалитетом уже проработали вопрос по определению земельного участка — рядом есть все необходимые коммуникации, в том числе газ. В качестве проекта предполагается смонтировать конструкцию площадью 200 квадратных метров.

«Это первый региональный опыт, надо выбрать максимально удобный для пользователей и экономичный вариант, чтобы район мог ее обслуживать. Попрошу параметры и внешний вид согласовать с заявительницей и главой района. Контрольный срок — 1 сентября, но будем стараться сделать максимально оперативно. Готовьте проект, со своей стороны дам поручение о выделении средств на установку из резервного фонда администрации», — сказал Михаил Ведерников.

Всего в ходе личного приема удалось рассмотреть шесть обращений от жителей региона. В частности, прозвучал вопрос из Себежского района по обеспечению устойчивой мобильной связью деревни Кицково и нескольких ближайших населенных пунктов. Заявительница подчеркнула, что жители деревень попадают в затруднительные ситуации из-за отсутствия связи. Зачастую, чтобы позвонить, приходится выходить на возвышенности. «Появление устойчивой мобильной связи значительно улучшит качество жизни в сельской местности», — подчеркнула она.

Михаил Ведерников ответил, что работа в этом направлении уже ведется: контракт на монтаж антенны заключен в прошлом году.

Руководитель управления по цифровому развитию и связи администрации региона Виталий Рахманов добавил, что с сотовым оператором уже договорились об ускорении монтажа оборудования. Базовую станцию могут запустить до начала лета. Предполагается устойчивое покрытие сигналом до восьми километров с учетом рельефа местности.

«Держите вопрос на контроле, людей много проживает и в деревне Кицково, и рядом. Нужна устойчивая связь, чтобы вызвать и скорую помощь, и другие экстренные службы. Если будут форматы дистанционного обучения, дети должны полноценно в этом участвовать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Еще одна заявительница обратилась к губернатору по вопросу проведения капитального ремонта Торошинского дома культуры. Она отметила, что учреждение культуры — «душа деревни», а само здание — «очень красивое».

Михаил Ведерников заметил, что ранее за счет областного и местного бюджетов в порядок привели кровлю здания, а также разработали проектно-сметную документацию. В этом году начнется первый этап строительных работ. На эти цели направят порядка 6,3 млн рублей по нацпроекту «Культура». Будут выполнены подготовительные и демонтажные работы. За счет районного бюджета строители проведут трубы для санузлов. Завершить капремонт планируют к 2024 году.

Отвечая на вопрос родителей порховских школьников, губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в этом году у средней школы №1 построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с возможностью круглогодичного использования. Проектная документация разработана районной администрацией, объявлен конкурс по определению подрядчика. Губернатор поручил профильным комитетам следить за сроками реализации проекта, чтобы не допустить их срыва, а также предусмотреть возможность использования ФОКОТа жителями Порхова.

Также по поручению губернатора до начала лета должен быть решен вопрос по обустройству автобусной остановки на улице Строителей в Опочке и отремонтирована водопропускная труба на участке дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок в деревне Родовое Палкинского района.