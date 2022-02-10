Общество

Актуальные вопросы налогообложения обсудили на публичных слушаниях в Пскове

Актуальные вопросы налогообложения обсудили на публичных слушаниях в онлайн-режиме в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Мероприятие прошло в формате онлайн-обсуждения, в ходе которого участники свободно выражали свое мнение и вносили предложения, отметили в управлении. В ходе слушаний были рассмотрены изменения в порядке представления деклараций по форме 3-НДФЛ при продаже имущества, предоставления налогового вычета за получение физкультурно-оздоровительных услуг, а также актуальные вопросы бездекларационного администрирования имущественных налогов организаций.

«В 2022 году в сфере налогообложения имущества произошли изменения, которые обязаны учитывать налогоплательщики во время взаимодействия с налоговыми органами», – подчеркнул в своем вступительном слове заместитель руководителя управления Алексей Салтыков. «Налоговики Псковской области готовы к выстраиванию самых тесных партнерских отношений с бизнес-сообществом и оказанию консультативной помощи по любым вопросам налогообложения», – отметил он.

В основном докладе начальник отдела налогообложения имущества Татьяна Волкова рассказала о том, что с 2022 года налог на имущество организаций (наряду с транспортным и земельным налогами) подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по нему – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Ранее данные сроки устанавливались законами субъектов РФ. Какие изменения вступают в силу с 2022 года в порядок исчисления транспортного и земельного налогов, как на федеральном, так и на региональном уровнях, она подробно осветила в своем выступлении.

Раскрывая вторую тему публичных слушаний, специалист налоговой Людмила Шкредова отметила, что согласно федеральному закону от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ физическим лицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тысяч рублей.

Кроме того, она подробно рассказала при одновременном соблюдении каких условий доход от продажи определенных объектов недвижимого имущества освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение. С 1 января 2022 года физические лица смогут воспользоваться новым социальным вычетом по НДФЛ в размере понесенных ими расходов на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, напомнила участникам онлайн-слушаний Людмила Шкредова.

В публичных слушаниях также приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, банковских и силовых структур, нотариальной палаты, целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия, а также руководители общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей.