Общество

Более 20 квартир приобрели для детей-сирот благодаря псковской прокуратуре

Прокуратура Псковской области провела большую работу по обеспечению жильем детей-сирот в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры организовали еженедельный мониторинг закупок жилья, осуществляемых органами местного самоуправления. Эта мера способствовала исключению ошибок при составлении технических заданий, а также оперативному распределению между муниципалитетами остатков бюджетных средств, что позволило дополнительно приобрести 21 квартиру для детей-сирот без увеличения расходов областного бюджета.

По инициативе прокуратуры в регионе внедрена система выдачи сертификатов на приобретение жилья этой категории граждан, отметили в ведомстве. В 2021 году выдано 18 сертификатов, что позволило сэкономить 5,5 млн рублей.

На постоянном контроле прокуратуры находились вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Совместными усилиями с уполномоченными органами удалось добиться снижения уровня подростковой преступности на 33%, добавили в ведомстве.