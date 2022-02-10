Общество

Прокуратура Псковской области подвела итоги работы за 2021 год

Итоги работы за 2021 год подвели на расширенном заседании коллегии в прокуратуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Псковской области

В 2021 году прокурорами во взаимодействии с органами власти защищались права граждан во всех основополагающих сферах жизнедеятельности, отстаивались интересы общества и государства, отметил во вступительном слове прокурор области Иван Грибов.

В ведомстве представили итоги работы в цифрах:

- Выявлено свыше 20 тысяч нарушений законов в различных сферах правоотношений. К различным видам ответственности привлечено почти 3,5 тысячи должностных лиц. Возбуждено 70 уголовных дел.

- Рассмотрено свыше 13 тысяч жалоб. Законные интересы более 1600 лиц восстановлены после их обращений в органы прокуратуры области.

- Удалось добиться восстановления нарушенных прав свыше 700 работников, перед которыми погашена задолженность по оплате труда на общую сумму более 29 млн рублей.

- 300 контрольных мероприятий из 2 тысяч запланированных исключили из плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год.

- Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, увеличилось с 9 до 75.

- Принимались меры по противодействию коррупции. Увеличилось количество лиц, привлеченных к административной и дисциплинарной ответственности, полномочия 3 лиц прекращены в связи с утратой доверия. 5 трудовых договоров были расторгнуты после выявления нарушений при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих. Реализованы полномочия по контролю за расходами. В суд направлено исковое заявление о взыскании части стоимости имущества (порядка 1 млн рублей), приобретенного должностным лицом на неподтвержденные доходы.

- Удалось добиться снижения уровня зарегистрированной преступности на 7%, тяжких и особо тяжких ее категорий – на 19%.

- Геноцидом советского народа признаны преступления, совершенные немецкими захватчиками на территории области в период Великой Отечественной войны в отношении более 75 тысяч мирных граждан и более 377 тысяч военнопленных.

В то же время состояние законности в некоторых сферах вызывает озабоченность, отметили в ведомстве. Это наличие задолженности по заработной плате, реальное устранение нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере, обеспечение жильем детей-сирот и детей, выявление и пресечение экологических правонарушений, а также своевременное принятие законных и обоснованных решений в уголовно-правовой сфере.