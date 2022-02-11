Общество

В муниципальных банях Пскова увеличится стоимость помывки

Тарифы в муниципальных банях Пскова увеличиваются на 30 рублей. Такое решение приняли на очередной 62-й сессии городской Думы шестого созыва сегодня, 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сессии депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 30 апреля 2015 года №1438 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города Пскова "Банно-прачечный комбинат"». В ходе обсуждения отмечалось, что тарифы на помывку в муниципальных банях Пскова необходимо повысить на 30 рублей и в выходные дни, и в будни. Граждане, которые входят в льготную группу, также будут платить за помывку на 30 рублей больше. Докладчики пояснили, что тарифы не повышались последнее 2 года, между тем, за это время увеличились коммунальные платежи на тепло- и водоснабжение.

Повышение тарифов на помывку в банях прокомментировал глава администрации города Пскова Борис Елкин. Он отметил, что рост цен за вход на 30 рублей не обеспечивает покрытие себестоимости одной помывки человека. «Если мы выставим тариф, который действительно необходим, мы получим обратный эффект: граждане просто не смогут помыться, потому что это будет крайне дорого», - сказал он.

По его мнению, главная задача на данный момент – разблокировать счета Банно-прачечного комбината, поскольку сегодня предприятие имеет множество задолженностей. Для этого ему планируют предоставлять субсидию из бюджета города. «Чтобы дальше этого не случалось, необходимо выравнивание кассового разрыва. Будем давать предприятию субсидию, возмещать недополученные доходы. <…> Все на бюджет мы положить не можем, поэтому и рост тарифа тоже необходим», - пояснил Борис Елкин.

Данное решение поддержали 16 и присутствующих депутатов, 5 воздержались.