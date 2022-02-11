Общество

Псковичка отличилась на конкурсе с научной работой о защите осужденных женщин

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России одержала победу в межвузовском конкурсе с научной работой по обеспечению правового положения осужденных женщин, имеющих малолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В Санкт-Петербургском университете ФСИН России состоялся конкурс среди курсантов и студентов образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний, посвященный соблюдению прав и свобод человека и гражданина, рассказали в вузе.

Курсант Псковского филиала академии Виктория Ложкина одержала победу в номинации «Обеспечение правового положения осужденных» с научной работой «Некоторые аспекты механизма правовой защиты осужденных женщин» (научный руководитель – преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности Ксения Саддарова).

Исследование Виктории Ложкиной посвящено особенностям уголовно-исполнительной политики в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних детей, вопросам их правового положения. В научной работе представлены предложения по совершенствованию механизма правовой защиты осужденных женщин.

Второе место в номинации «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» заняла курсант Юлия Маменченкова, представив на конкурс научную работу «Обеспечение прав осужденных, являющихся инвалидами, в исправительных учреждениях Псковской области».

«Исследовательская работа велась совместными усилиями с УФСИН России по Псковской области, поэтому она получилась содержательной и интересной, а проведенный анализ позволяет сделать необходимые выводы с целью совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы», – отметила научный руководитель – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина.