Первую прививку от коронавируса сделали еще более 350 псковичей

354 человека в Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 10 февраля. Всего на данный момент в регионе первым компонентом вакцины привиты 287 469 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки в Псковской области вакцинацию от COVID-19 завершил 841 человек, с начала стартовой кампании двумя компонентами вакцины в регионе привились 283 485 человек. Ревакцинировались в области на данный момент 41 765 человек (+271).
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в регионе выявили 703 новых случая заражения COVID-19.