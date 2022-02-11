Общество

Более 20 звонков поступило на «горячую линию» от желающих переселиться в Псковскую область

Комитет по труду и занятости Псковской области и управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области 11 февраля организовали «горячую линию» для соотечественников и участников региональной программы переселения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

За время работы «горячей линии» поступило более 20 звонков. Соотечественников, планирующих переселиться на постоянное место жительства в регион, интересовали вопросы, связанные с порядком прохождения медицинского освидетельствования, получением полиса обязательного медицинского страхования, возможностью пройти переобучение по дистанционной программе образовательной организации за пределами региона, использованием и заменой водительских удостоверений иностранных государств.

Обратившимся дали разъяснения на вопросы: что такое «разрешение на временное проживание» и обязательно ли его получение, нужно ли участникам программы оформлять вид на жительство, кто относится к членам семьи участника госпрограммы, нужно ли менять свидетельство участника госпрограммы в случае изменения личных данных.

Как отметили в администрации, одним из интересных вопросов, прозвучавших в рамках консультаций, стал вопрос членства в общественной организации лицу со статусом соотечественника.

«По итогам каждого разговора будет проведена персональная работа с обратившимся, оказана всесторонняя помощь в решении вопроса и поддержка при устройстве на постоянное место жительства в Псковской области», - прокомментировал исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев.