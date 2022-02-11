Общество

Библиотеки Пскова назначили на 14 февраля день всепрощения

Библиотекари города Пскова решили показать 14 февраля, как они любят своих читателей, и провести День прощения читательской задолженности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, в этот день все, кто когда-то давно взял в городских библиотеках книги и забыл вернуть их вовремя, смогут без каких-либо финансовых затрат принести эти издания обратно на абонемент.

Только 14 февраля с должников не будут взыскиваться штрафы за пользование казенной литературой сверх установленного срока. У читателей примут все завалявшиеся библиотечные книги не только без единого упрека, но и с глубокой признательностью, пообещали в библиотеке.