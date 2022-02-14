Общество

До 1 марта псковские работодатели должны отчитаться о страховом стаже сотрудников

Обязательную отчетность о страховом стаже сотрудников за 2021 год должны представить в региональное отделение Пенсионного фонда РФ более 11 тысяч работодателей Псковской области до 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В общей сложности работодатели должны подать сведения о стаже почти 194 тысяч работающих жителей региона. На основе этих сведений Пенсионный фонд назначает страховые пенсии по старости.

Страховой стаж - важная составляющая, от которой зависит право гражданина на пенсию: в 2022 году для возникновения права необходимо иметь не менее 13 лет стажа, напомнили в ПФР. Это требование ежегодно возрастает на один год: начиная с 2024 года, стажа необходимо будет иметь не менее 15 лет.

Работодатели, имеющие до 10 сотрудников включительно, отчет могут представить как в электронной форме, так и на бумажном носителе. При этом Пенсионный фонд рекомендует подавать сведения по электронным каналам связи, так как это в значительной степени облегчает процесс подготовки и сдачи отчетности.

Организации с численностью свыше 10 работников подают отчетность только в электронном виде. Программы и формы для заполнения размещены на сайте ПФР в блоке «Меню», в разделе «Работодателям», в подразделе «Отчетность», напомнили в организации.

В отчет по стажу необходимо включать всех сотрудников, имевших трудовые отношения с работодателем в прошлом году, в том числе и уволенных, обратили внимание в региональном отделении ПФР. Таким образом, все работники, сведения о которых направлялись в ежемесячных отчетах в ПФР по форме СЗВ-М, должны быть включены в обязательный отчет по стажу. При этом не отменяется подача работодателями ежемесячных сведений о количестве работающих сотрудников (СЗВ-М), на основании которых Отделение ПФР выносит решения об индексации пенсий уволившимся пенсионерам.