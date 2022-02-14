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Суд над псковским депутатом-яблочником по делу о публикации символики экстремистской организации перенесли

Судебное заседание по делу о публикации символики экстремистской организации в отношении депутата Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николая Кузьмина перенесли на 21 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила его адвокат Татьяна Мартынова.

«Решение о переносе заседания приняли в связи с тем, что суд удовлетворил наше ходатайство о допросе специалиста, который проводил исследование по данному делу, а также начальника нашего псковского регионального центра по борьбе с экстремизмом», - пояснила адвокат.

Заседание состоится в Псковском городском суде 21 февраля в 15.30.

В пресс-службе судов Псковской области пояснили, что Николая Кузьмина могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций), поскольку в мае 2017 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», находящейся в открытом доступе, он «осуществил публичное демонстрирование» символики экстремистской организации – общественного движения «Штаб Навального» («НАВАЛЬНЫЙ 20!8»). Названная организация решением Московского городского суда признана экстремистской, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Николай Кузьмин вину не признал. «В связи с ходатайством его адвоката о вызове в судебное заседание лиц, выявивших данные публикации, а также эксперта, заседание отложено на 21 февраля 2022 года», - говорится в релизе пресс-службы судов.

Ранее Николая Кузьмина вызывали в полицию за публикацию символики экстремистской организации. «Думаю, речь про какую-нибудь старую фотографию с Навальным, до которой никому и дела не было, пока товарищ майор не пролистал ленту лет на пять и не нашел правонарушение, которое в тот момент таковым не являлось», – предполагал он в Facebook.

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Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Организация «Штабы Навального» признана экстремистской и запрещена в России, ликвидирована решением суда.